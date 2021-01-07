Диетологи рассказали о пользе популярных зимних напитков

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Диетологи проанализировали состав популярных зимних напитков — глинтвейна, какао, горячего шоколада и облепихового чая — и рассказали об их влиянии на организм человека.

Так, при приготовлении безалкогольного глинтвейна используется сок с добавление кусочков фруктов, а также пряных приправ, таких как имбирь, мускат, гвоздика и корица. Диетолог Маргарита Королева посоветовала отдать предпочтение при приготовлении этого напитка гранатовому соку, который богат витаминами, минералами и антиоксидантами.

Желающие сделать напиток на основе сухого вина тоже получат от него пользу, добавила эксперт. По ее словам, вино улучшает работу сосудистой системы и служит для профилактики болезни Альцгеймера.

— Также содержащиеся в красном вине компоненты способствуют детоксикации организма, благоприятствуют выведению всего накопленного в организме, в том числе токсинов, — заметила Королева.

По мнению диетолога Сергея Обложко, находящиеся в составе глинтвейна специи помогут согреться, расслабиться и улучшить кровообращение. Фрукты же служат исключительно для вкусовых свойств напитка.

Какао, которое имеет в своем составе молоко и какао-порошок, содержит витамины А, Е, К и В, улучшающие обмен веществ и водно-солевой баланс, а также стимулирующие иммунитет.

Из-за отсутствия кофеина напиток можно пить с трех лет, и особенно он полезен детям, так как содержит необходимый для костей кальций и фосфор. Однако специалисты предупредили, что все полезные свойства относятся лишь к напитку на основе натурального какао, а не его искусственных аналогов.

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Сергей Обложко порекомендовал воздержаться от употребления горячего шоколада тем, кто следит за фигурой из-за его большой калорийности.

— Если человек занимается спортом, ездит на лыжах или гуляет весь день, то этот напиток придаст сил до тренировки, во время или после. Но, сидя на диване, лучше его не пить, — заметил эксперт.

Любителям горячих напитков посоветовали обратить внимание на облепиховый чай, который является кладезем витамина C, а также содержит витамин А, бета-каротин и жирорастворимые витамины Е, К.

— Этот напиток с участием пряностей и специй позволяет получить вкусовые впечатления, тонизироваться и даже насытиться, — цитируют Королеву РИА Новости.

Для приготовления данного напитка оптимально использовать замороженные ягоды и не подвергать их длительному температурному воздействию, замечают специалисты.

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