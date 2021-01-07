Десять москвичей заняли призовые места в финале конкурса «Доброволец России»

Фото: mos.ru / Денис Гришкин

Десять участников конкурса «Доброволец России» из Москвы заняли призовые места. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 7 января.

По словам главы города, 2020 год останется в памяти как год добрых дел. Особенно важны стали внимание и забота о близких и тех, кто нуждался в помощи.

— В финале конкурса «Доброволец России» десять москвичей заняли призовые места, — уточнил столичный мэр.

Он отметил, что одной из победительниц стала москвичка Ольга Лоева, которая является основательницей благотворительного фонда «Действуй!». За него Ольга получила приз в номинации «Равенство возможностей». В детстве девушка попала в аварию, но инвалидность не помешала ей стать ведущим экономистом международной организации.

Сергей Собянин рассказал, что после победы в конкурсе «Доброволец России», Ольга Лоева планирует открыть филиалы своего проекта в разных городах страны.

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