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Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Наталью Гвоздикову
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Наталью Гвоздикову

Виктория Родимкина

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Гвоздикову, которой 7 января исполнилось 73 года. Поздравительную телеграмму разместили на официальном сайте мэра Москвы.

В поздравлении главы города говорится, что Наталья Гвоздикова сыграла множество прекрасных ролей, подарив зрителям незабываемые впечатления от встречи с искусством.

— Популярные фильмы с вашим участием являются гордостью отечественного кино и завоевывают сердца новых поклонников, — уточняется в поздравлении.

СПРАВКА «ВМ»

Наталья Гвоздикова родилась в 1948 году в городе Борзе Читинской области. Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), затем по 1993 год служила в Театре-студии киноактера.

Актриса дебютировала в кино в 1969 году в фильме Сергея Тарасова «Белые дюны». Первой большой работой Натальи Гвоздиковой стала роль в кинокартине «Ох уж эта Настя!» (1971). Среди проектов, в которых участвовала артистка — «Большая перемена», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Потому что люблю», «Мой генерал» и «Семь часов до гибели».

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