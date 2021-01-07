Путин и Асад договорились о неразглашении деталей прошлогоднего визита в Сирию

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин рассказал, что его визит в Дамаск год назад не был внезапным для президента Сирии Башара Асада, но между ними существовала договоренность о неразглашении деталей поездки. Об этом российский лидер сообщил в интервью для фильма на телеканале «Россия 1».

— Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено, — пояснил президент РФ.

Он уточнил, что был приглашен президентом Сирии в Дамаск. Но, согласно договоренности, информация о поездке должна была держаться в тайне. По словам российского лидера, это могло быть связано с необходимостью обеспечивать безопасность в ситуации, в которой находилась Сирия в тот момент.

Президент России добавил, что встреча с Башаром Асадом прошла очень продуктивно и содержательно.

Сирийский конфликт

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Его основными участниками являются регулярные проправительственные военизированные формирования (Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны), представители сирийской оппозиции, различные террористические группировки, а также основные государства данного региона, некоторые международные организации.

В конце 2017 года было заявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена на территории России) в Сирии и Ираке. В данный момент проводятся переговоры по вопросам политического урегулирования и восстановления Сирии, а также возвращения беженцев на родину.

Одним из важнейших решений ООН, принятых в рамках переговоров, стало создание конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Кроме того, представители России, Ирана и Турции в мае 2017-го во время переговоров в Астане (ныне Нур-Султане — прим. «ВМ») договорились, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. В 2018-м территория трех из них перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона в провинции Идлиб и частях трех соседних провинций все так же неподвластна правительству республики.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка различных формирований.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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