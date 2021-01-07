Путин сообщил, что ФСБ удается купировать исходящие с территории Сирии угрозы

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 января.

— И все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, — пояснил российский лидер в интервью для фильма телеканала «Россия 1».

Президент отметил, что российские военные проявили героизм, мужество и высокий профессионализм, защищая интересы страны.

Сирийский конфликт

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Его основными участниками являются регулярные проправительственные военизированные формирования (Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны), представители сирийской оппозиции, различные террористические группировки, а также основные государства данного региона, некоторые международные организации.

В конце 2017 года было заявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена на территории России) в Сирии и Ираке. В данный момент проводятся переговоры по вопросам политического урегулирования и восстановления Сирии, а также возвращения беженцев на родину.

Одним из важнейших решений ООН, принятых в рамках переговоров, стало создание конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Кроме того, представители России, Ирана и Турции в мае 2017-го во время переговоров в Астане (ныне Нур-Султане — прим. «ВМ») договорились, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. В 2018-м территория трех из них перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона в провинции Идлиб и частях трех соседних провинций все так же неподвластна правительству республики.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка различных формирований.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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