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Локализован пожар в подмосковном Одинцове
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Локализован пожар в подмосковном Одинцове

Никита Абрамов

Происшествия

В подмосковном Одинцове локализован пожар на площади 430 квадратных метров. Об этом в четверг, 7 января, сообщает ТАСС.

— В 15:20 объявлена локализация пожара на площади 430 квадратных метров, — цитирует агентство сообщение источника в экстренных службах.

Уточняется, что загорелись четыре вагончика и металлический ангар. Кроме того, существует угроза перехода огня на соседний ангар.

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