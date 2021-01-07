Семья с ребенком провалились в овраг, катаясь с горки в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Ерино Карта всех событий
Во время катания с горки в поселке Ерино в ТиНАО семья с ребенком провалились в овраг. Об этом в четверг, 7 января, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
— К нашему приезду семье выбраться из оврага помогли очевидцы. Ребенка отвели к ближайшему дому, а женщина лежала на снегу и не могла пошевелиться, жаловалась на сильную боль, — говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что врачи оказали помощь женщине и 11-летнему ребенку, который болеет сахарным диабетом. Отец не пострадал.
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