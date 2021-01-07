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Таролог рассказала, почему Брухунова оставила сына с Петросяном и уехала в Петербург
Фото: Youtube.com / Красный квадрат

Таролог рассказала, почему Брухунова оставила сына с Петросяном и уехала в Петербург

Никита Абрамов

Звезды

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уехала в Санкт-Петербург, оставив сына с мужем. Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему супруги решили провести время по отдельности.

— Я сделала расклад таро и вот что увидела. В этой семье царит мир, покой и гармония. И то, что сейчас эти супруги не на одной территории, такое было запланировано заранее. Более того, Петросян настолько ответственный и любящий отец, что это обычная практика, — приводит 5-tv.ru слова Абравитовой.

Также таролог добавила, что ни о какой ссоре в семье не может идти речи.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуноватаролог
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