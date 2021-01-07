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Пластический хирург рассказала, сколько певица Asti потратила на операции
Фото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

Пластический хирург рассказала, сколько певица Asti потратила на операции

Ростислав Зубков

Звезды

Хирургическое вмешательство в понятие «красоты» успело прочно закрепиться в современном обществе: люди готовы тратить впечатляющие суммы в обмен на идеальное тело. Не боится идти на такие операции и певица Asti, которая недавно заявила, что после и без того многочисленных коррекций продолжит преображать свой облик с помощью профессионалов. «Вечерняя Москва» выяснила, за сколько сегодня женщины могут купить красоту и молодость.

Ранее певица Анна Дзюба, звезда хип-хоп дуэта Artik & Asti, откровенно поговорила с журналистами о своих пластических операциях. В частности, она призналась, что уменьшила нос, изменила форму бровей, поменяла «губешки сто раз», сделала «альтеру, массажи и углы челюсти», а также поработала над ягодицами и сделала тело более рельефным. Некоторые операции, как отметила артистка, оказались излишни и навредили ей, в связи с чем она решила частично вернуть себе прежние черты, чтобы хирургический эффект оказался минимальным. Тем не менее Asti хочет еще поработать над подбородком.

Пластический хирург рассказала, сколько певица Asti потратила на операцииФото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

«ВМ» обсудила преображение Дзюбы с пластическим хирургом Мадиной Байрамуковой. Она отметила, что операции, на которые пошла певица, стоят недешево.

— Все процедуры дорогостоящие и направлены на омоложение, — уточнила эксперт.

По ее словам, специфический разрез глаз и приподнятый кончик бровей Asti получила за счет темпорального лифтинга. Подобные операции стоят от 700 тысяч рублей и выше.

— Глядя на подтянутое лицо без филлеров, можно предположить, что она уделяет особое внимание и аппаратным технологиям. Процедуры Альтера — от 200 тысяч рублей, Фрактора — от 120 тысяч. Все это — процедуры радиоволнового лифтинга с эффектом как от пластических операций, — пояснила Байрамукова.

Пластический хирург рассказала, сколько певица Asti потратила на операцииФото: Из личного архива Мадины Байрамуковой

Собеседница «ВМ» заметила, что артистка корректировала не только лицо, но и тело. Не исключено, что имело место липомоделирование, с помощью которого убирались излишки жировых отложений с бедер и живота. Эта процедура обойдется примерно в полтора миллиона рублей.

— Также, вероятно, был сделан липофиллинг ягодиц — тоже от одного миллиона рублей и выше, — добавила пластический хирург.

В заключение она оценила качество выполненных операций как «достаточно хорошее». Сама певица, по мнению эксперта, действительно старается выглядеть отлично и не забывает уделять время своей красоте.

Таким образом, в общей сложности Asti могла отдать хирургам более трех с половиной миллионов рублей.

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