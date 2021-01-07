Пластический хирург рассказала, сколько певица Asti потратила на операции

Фото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

Хирургическое вмешательство в понятие «красоты» успело прочно закрепиться в современном обществе: люди готовы тратить впечатляющие суммы в обмен на идеальное тело. Не боится идти на такие операции и певица Asti, которая недавно заявила, что после и без того многочисленных коррекций продолжит преображать свой облик с помощью профессионалов. «Вечерняя Москва» выяснила, за сколько сегодня женщины могут купить красоту и молодость.

Ранее певица Анна Дзюба, звезда хип-хоп дуэта Artik & Asti, откровенно поговорила с журналистами о своих пластических операциях. В частности, она призналась, что уменьшила нос, изменила форму бровей, поменяла «губешки сто раз», сделала «альтеру, массажи и углы челюсти», а также поработала над ягодицами и сделала тело более рельефным. Некоторые операции, как отметила артистка, оказались излишни и навредили ей, в связи с чем она решила частично вернуть себе прежние черты, чтобы хирургический эффект оказался минимальным. Тем не менее Asti хочет еще поработать над подбородком.

Фото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

«ВМ» обсудила преображение Дзюбы с пластическим хирургом Мадиной Байрамуковой. Она отметила, что операции, на которые пошла певица, стоят недешево.

— Все процедуры дорогостоящие и направлены на омоложение, — уточнила эксперт.

По ее словам, специфический разрез глаз и приподнятый кончик бровей Asti получила за счет темпорального лифтинга. Подобные операции стоят от 700 тысяч рублей и выше.

— Глядя на подтянутое лицо без филлеров, можно предположить, что она уделяет особое внимание и аппаратным технологиям. Процедуры Альтера — от 200 тысяч рублей, Фрактора — от 120 тысяч. Все это — процедуры радиоволнового лифтинга с эффектом как от пластических операций, — пояснила Байрамукова.

Фото: Из личного архива Мадины Байрамуковой

Собеседница «ВМ» заметила, что артистка корректировала не только лицо, но и тело. Не исключено, что имело место липомоделирование, с помощью которого убирались излишки жировых отложений с бедер и живота. Эта процедура обойдется примерно в полтора миллиона рублей.

— Также, вероятно, был сделан липофиллинг ягодиц — тоже от одного миллиона рублей и выше, — добавила пластический хирург.

В заключение она оценила качество выполненных операций как «достаточно хорошее». Сама певица, по мнению эксперта, действительно старается выглядеть отлично и не забывает уделять время своей красоте.

Таким образом, в общей сложности Asti могла отдать хирургам более трех с половиной миллионов рублей.

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