«Абсолютно неухоженное лицо»: стилист раскритиковала новый образ Прилучного

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Новый образ, в котором актер Павел Прилучный предстал перед своей аудиторией, абсолютно ему не идет и выдает его возраст. Такое мнение высказала корреспонденту «Вечерней Москвы» профессиональный стилист Екатерина Добренкова.

По мнению эксперта, Прилучному куда больше подходят более «брутальные образы».

— Стиль с кудряшками выдает возраст артиста. Такая прическа подходит только очень юным парням. Страшно представить, какую роль Павел будет исполнять в таком образе. Еще в глаза бросается абсолютно неухоженное лицо артиста. Очень много мимических морщин, а кожа уставшая и нуждается в восстановлении. Если речь идет исключительно о роли, то такой стиль допустим. Но Прилучный покорил женские сердца именно своим брутальным образам. На видео, где он лысый, артист смотрится намного привлекательнее, чем с кудрями, которые его превращают в посмешище, — рассказала она.

Собеседница издания предположила, что актер, «отрастивший» кудри, видимо, будет исполнять комическую роль.

Ранее 33-летний актер Павел Прилучный на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором его обрили под ноль. А затем на него надевают специальный парик, который придает мужчине кудрявый вид. Очевидно, такое преображение нужно актеру для новой роли.

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