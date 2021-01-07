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Пелагея отпраздновала Рождество с дочкой и бывшим мужем
Фото: instagram.com/pelageya_insta

Пелагея отпраздновала Рождество с дочкой и бывшим мужем

Никита Абрамов

Звезды

Певица Пелагея встретила Рождество с дочкой Тасей и бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Она поделилась праздничными фотографиями в своем Instagram-аккаунте.

— Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем добра, любви, дружбы! — подписала пост Пелагея.

Меньше месяца назад певица официально развелась со своим мужем. Сообщается, что раздел имущества произойдет в ходе отдельного суда.

Читайте также: Адвокат Пелагеи рассказал о первой за долгое время встрече Телегина с дочкой

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