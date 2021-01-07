Пожар произошел на парковке на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

Пожарные потушили возгорание автомобиля в Северном Чертанове на юге Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

— Принятыми мерами в 21:22 пожар был локализован, а в 21:43 — ликвидирован. Одному человеку потребовалась помощь медиков, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что возгорание произошло на парковке. Огнем был охвачен автомобиль и личные вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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