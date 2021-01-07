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Начальник ГРУ Костюков рассказал о сложнейшем решении из-за визита Путина в Сирию
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Начальник ГРУ Костюков рассказал о сложнейшем решении из-за визита Путина в Сирию

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков рассказал о том, что самым сложным решением в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента РФ Владимира Путина во время поездки в Сирию, которая прошла в январе 2020 года.

— Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги, — рассказал Костюков в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что у него и людей, участвовавших в операции, не было права не только на ошибку, но и на малейший сбой.

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ГРУВладимир ПутинСирия
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