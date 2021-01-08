Искусственный интеллект научился ставить диагноз по фотографии

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Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова создали систему анализа эндоскопических изображений слизистых органов и поддержки принятия врачебных решений.

Изображения получают с помощью эндоскопов — металлических или пластиковых трубок разной гибкости, которые вводят в тело пациента через естественные отверстия. Эндоскопы снабжены осветительной и оптической системой. Получаемые с их помощью снимки внутренних органов регистрируются с помощью фото- и видеокамер.

Авторы системы привлекли к анализу снимков искусственный интеллект, который помогает медикам выявить различные диагностические состояния. Как пояснила директор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Елена Величко, с помощью новой системы исключается субъективность оценки медицинских изображений и повышается возможность получения квалифицированной консультации в отдаленных регионах.

В частности, разработка ученых позволит выявлять патологии органов желудочно-кишечного тракта, условно доброкачественные гинекологические заболевания, а также онкологические заболевания — например, рак шейки матки.

Применять новинку удобно при проведении массовых скрининговых исследований, а также для обследования пациентов в отдаленных населенных пунктах, где не хватает врачей.

Разработчики планируют начать тестирование системы на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в начале текущего года.

Данные о разработке российских ученых опубликованы в International Journal of Gynecologic Cancer.

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