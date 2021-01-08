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Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам свыше миллиона рублей
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам свыше миллиона рублей

Виктория Родимкина

Экономика

В Министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам, превышающим один миллион рублей. Соответствующий документ разместили на сайте Федеральной налоговой службы.

Так, уточняется, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним.

Также сообщается, что если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произошло зачисление этих процентов.

В РФ в 2021 году начал действовать налог на доходы физлиц с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности составляет более одного миллиона рублей.

Ранее Минфин РФ разработал пакет законопроектов, которые регулируют цифровую валюту. В частности, предлагается обязать декларировать поступление или списание сумм валюты, если за год объем таких операций превысил 600 тысяч рублей.

Ранее эксперт рассказала, как правильно копить деньги. По ее словам, откладывать можно даже с небольшой зарплаты, главное — иметь желание и цель.

Читайте также: Налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей начал действовать в России

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