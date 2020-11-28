Правительство РФ одобрило законопроект о нормах налогообложения в сфере криптовалют 

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Кабинет министров России одобрил законопроект, который направлен на регулирование в стране налогообложения в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 28 ноября.

Уточняется, что документ поможет установить в законодательстве России те нормы, которые помогут регламентировать налогообложение цифровой валюты. Принято решение одобрить проект и внести его в Госдуму.

Ранее Минфин России разработал пакет законопроектов, которые регулируют цифровую валюту. В частности, предлагается обязать декларировать поступление или списание сумм валюты, если за год объем таких операций превысил 600 тысяч рублей.

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