Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Правительство РФ одобрило законопроект о нормах налогообложения в сфере криптовалют 
Фото: pixabay.com

Правительство РФ одобрило законопроект о нормах налогообложения в сфере криптовалют 

Вероника Кузьминова

Экономика

Кабинет министров России одобрил законопроект, который направлен на регулирование в стране налогообложения в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 28 ноября.

Уточняется, что документ поможет установить в законодательстве России те нормы, которые помогут регламентировать налогообложение цифровой валюты. Принято решение одобрить проект и внести его в Госдуму.

Ранее Минфин России разработал пакет законопроектов, которые регулируют цифровую валюту. В частности, предлагается обязать декларировать поступление или списание сумм валюты, если за год объем таких операций превысил 600 тысяч рублей.

Читайте также: ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами

законопроектправительство Россиикриптовалюта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте