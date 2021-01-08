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Крупный пожар произошел в ангаре мебельной фабрики в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Крупный пожар произошел в ангаре мебельной фабрики в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Об этомм сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью в пятницу, 8 января.

Пожар произошел в поселке станции Бронницы, информация о возгорании поступила в 07:30. Данных о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекли три единицы техники и 11 человек, добавили в пресс-службе.

Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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