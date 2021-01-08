Врач рассказал, при какой боли нужно срочно вызвать скорую помощь

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Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа Андрей Барановский рассказал, какие боли в животе свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

Так, сильная внезапная боль в животе может быть признаком проблем с желчевыделительной системой, панкреатита или холецистита.

Особенно следует насторожиться при боли в правом подреберье и верхней части живота. Ее могут сопровождать горечь во рту, тошнота и рвота с желчью. Врач предупредил, что такие боли не проходят самостоятельно даже при приеме лекарств.

— Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи, — пояснил Барановский, отметив, что такие состояния часто требуют хирургических методов лечения, в том числе операций.

По словам гастроэнтеролога, течение хронических заболеваний может усугубить злоупотребление алкоголем или нездоровой пищей, а также стрессы.

Среди самых опасных болей врач назвал те, которые возникают на голодный желудок и по ночам. Это может свидетельствовать об обострении язвенной болезни или эрозивного гастрита.

— Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений. Это говорит о возможном желудочном кровотечении, — цитирует Барановского Пятый канал.

Медик уточнил, что промедление с обращением за медицинской помощью в таких случаях может стоить человеку жизни. Барановский призвал не заниматься самодиагностикой и вместо ожидания утихания боли вызвать скорую помощь.

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