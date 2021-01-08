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Итоги литературного конкурса начали подводить в Росгвардии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Итоги литературного конкурса начали подводить в Росгвардии

Андрей Объедков

Общество

В Росгвардии завершают рассмотрение работ, представленных на соискание ведомственных премий в области литературы и искусства, науки и техники. В шорт-лист первого конкурса ведомства вошли около 20 работ.

Среди соискателей — военнослужащие и сотрудники Росгвардии, представители научных и общественных организаций. Наиболее острая борьба между претендентами отмечена в области литературы и искусства. На конкурс поступили произведения живописи и художественной литературы, документальные фильмы, телевизионные проекты.

В сфере науки особого внимания заслуживают ориентированные на практику работы, вносящие существенный вклад в развитие отдельных направлений деятельности не только войск национальной гвардии, но и страны в целом. Так, коллективом Главного военного клинического госпиталя Росгвардии на соискание премии в области науки и техники выдвинута «Разработка системы лечения ран в собственной жидкой среде и медицинские изделия для ее осуществления», реализация которой уже приносит значительную пользу различным категориям пациентов.

Присуждение премий направлено на мобилизацию творческого и научного потенциала в ведомстве. Награждение лауреатов планируется провести 27 марта 2021 года в рамках празднования 210-летия войск правопорядка и 5-летия войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Росгвардиялитератураконкурс
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