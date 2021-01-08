Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Все не так плохо»: попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии
Фото: instagram.com/meladzearina

«Все не так плохо»: попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии

Анастасия Колоскова

Звезды

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина, сообщившая накануне о том, что попала в больницу с переломом шеи, успокоила своих подписчиков.

Девушка уточнила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, что у нее сломан всего один позвонок. Она поблагодарила всех за поддержку и пожелала подписчикам здоровья в наступившем году.

«Все не так плохо»: попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянииФото: instagram.com/meladzearina

Напомним, Арина является младшей дочерью Валерия Меладзе от первого брака, в котором также родились еще две дочери — Инга и Софья. В браке с Альбиной Джанабаевой у 55-летнего Меладзе подрастают двое сыновей — Константин и Лука.

Читайте также: «Единственное, во что влезла»: Асмус объяснила выбор наряда для праздника дочери

Валерий Меладзепереломдочь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте