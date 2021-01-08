«Все не так плохо»: попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии

Фото: instagram.com/meladzearina

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина, сообщившая накануне о том, что попала в больницу с переломом шеи, успокоила своих подписчиков.

Девушка уточнила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, что у нее сломан всего один позвонок. Она поблагодарила всех за поддержку и пожелала подписчикам здоровья в наступившем году.

Фото: instagram.com/meladzearina

Напомним, Арина является младшей дочерью Валерия Меладзе от первого брака, в котором также родились еще две дочери — Инга и Софья. В браке с Альбиной Джанабаевой у 55-летнего Меладзе подрастают двое сыновей — Константин и Лука.

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