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МВД планирует аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД планирует аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

Виктория Родимкина

Транспорт

Министерство внутренних дел РФ с 1 марта планирует начать аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что машины его не проходили. Об этом сообщается в новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

При аннулировании диагностической карты отметку об этом будут вносить в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. А тем, кто выдаст карту без реально проводимого техосмотра может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, в законе указано, что с 1 марта 2021 года весь процесс техосмотра будет фиксироваться на камеру, а фотографии будут передаваться в ЕАИС ТО. Также будут переданы сведения о местонахождении автомобиля, дата и время начала и окончания диагностики.

Карта будет выдаваться в электронном виде, при желании водители смогут получить ее бумажный аналог, сообщает РИА Новости.

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