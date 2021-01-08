Эндокринолог оценил возможность передозировки витамином D

Второй после солнца по значимости источник витамина D — любая жирная морская рыба / Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев оценил вероятность передозировки витамином D, который набрал популярность в условиях пандемии.

Он признался, что ни разу за все свою практику не сталкивался с передозировкой этим витамином и даже не слышал об этом от коллег.

— А у меня тысячи пациентов, которые получают витамин D в адекватной, а не профилактической дозе, — уточнил врач.

Он отметил, что при общепринятой норме витамина D 50–100 нанограммов в миллилитре крови, даже 120 считается не передозировкой, а повышением общепринятой нормы.

— По многим современным школам нормой считается до 125 или даже до 150, — цитирует Калинчева Пятый канал.

Он напомнил, что витамин D положительно влияет на иммунитет не только при вирусах, но и при онкозаболеваниях. Врач порекомендовал использовать масляные капсулы препарата, так как они, в отличие от капель, позволяют максимально точно рассчитать дозировку.

Перед приемом витамина эндокринолог посоветовал сделать анализ крови, так как передозировка препарата не имеет клинической картины и выявляется только лабораторно.

Ранее врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, что передозировка витамина D может проявляться в виде тошноты, рвоты, зуда кожи и избытка кальция в крови и внутренних органах.

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