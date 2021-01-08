Эндокринолог оценил возможность передозировки витамином D
Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев оценил вероятность передозировки витамином D, который набрал популярность в условиях пандемии.
Он признался, что ни разу за все свою практику не сталкивался с передозировкой этим витамином и даже не слышал об этом от коллег.
— А у меня тысячи пациентов, которые получают витамин D в адекватной, а не профилактической дозе, — уточнил врач.
Он отметил, что при общепринятой норме витамина D 50–100 нанограммов в миллилитре крови, даже 120 считается не передозировкой, а повышением общепринятой нормы.
— По многим современным школам нормой считается до 125 или даже до 150, — цитирует Калинчева Пятый канал.
Он напомнил, что витамин D положительно влияет на иммунитет не только при вирусах, но и при онкозаболеваниях. Врач порекомендовал использовать масляные капсулы препарата, так как они, в отличие от капель, позволяют максимально точно рассчитать дозировку.
Перед приемом витамина эндокринолог посоветовал сделать анализ крови, так как передозировка препарата не имеет клинической картины и выявляется только лабораторно.
Ранее врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, что передозировка витамина D может проявляться в виде тошноты, рвоты, зуда кожи и избытка кальция в крови и внутренних органах.
Читайте также: Покрасневший язык оказался симптомом опасной болезни