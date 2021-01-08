Покрасневший язык оказался симптомом опасной болезни

Кадр из фильма «Фантомас» (1964 год)

Исследователи Национального института сердца, легких и крови (США) пришли к выводу, что покраснение и утолщение языка может сигнализировать о дефиците витамина В12, а это, в свою очередь, повышает риск пернициозной анемии.

Пернициозная анемия также известна под названиями B12-дефицитная анемия, мегалобластная анемия, болезнь Аддисона — Бирмера. Это нарушение красного ростка кроветворения, обусловленное недостатком в организме цианокобаламина (витамина В12).

В отсутствие лечения у пациентов развиваются анемия и дегенерация нервов, поскольку костный мозг и ткани нервной системы особенно чувствительны к дефициту витамина В12.

Эксперты указывают, что люди с такой проблемой могут ощущать покалывание и онемение конечностей, мышечную слабость, нарушение рефлексов, неустойчивость, сложности с ходьбой, ослабление костей, а в дальнейшем — переломы бедер.

Кроме того, нехватка витамина В12 грозит такими неврологическими патологиями, как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти.

При появлении симптомов дефицита витамина B12 следует обратиться за медицинской помощью. Также важно наладить правильное питание. Витамина В12 много в говядине, печени, птице, рыбе, яйцах, молоке, йогурте, сыре, сообщается на официальном сайте института.

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