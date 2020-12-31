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Стало известно, является ли насморк признаком отсутствия коронавируса
Фото: pixabay.com

Стало известно, является ли насморк признаком отсутствия коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Наличие у человека насморка не говорит о том, что у него точно нет коронавируса. Об этом заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, завкафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

— Не является, — подчеркнул он в эфире «Вести ФМ», отвечая на вопрос, является ли насморк признаком того, что в организме человека точно нет ковида.

Эксперт уточнил, что потеря обоняния и вкуса — это более близкие признаки заражения. Эти два симптома намного реже встречаются при заболевании другими респираторно-вирусными инфекциями, добавил Фомин.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок назвал симптом COVID-19, требующий немедленного обращения к врачу.

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