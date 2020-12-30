Назван симптом COVID-19, требующий немедленного обращения к врачу

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какой симптом коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью.

По словам специалиста, самым настораживающим и тяжелым симптомом при COVID-19 является одышка. Она говорит о дефиците кислорода, а это, в свою очередь, проявление проблем с легкими.

— Бывает, что даже кашля нет, а поражение легких уже началось, — рассказал медик.

В связи с этим появление одышки при коронавирусе является сигналом о необходимости немедленного обращения к врачам, подчеркнул Болибок. В любом случае при первых подозрениях на инфекцию нужно обратиться за консультацией в скорую помощь или на горячую линию по COVID-19, даже если это новогодняя ночь.

Иммунолог подчеркнул, что человек наиболее заразен в последние день-два инкубационного периода, когда еще не проявились симптомы болезни. Хотя будущий пациент еще не ощущает недомогания, он уже заразен.

— Это говорит о том, что все корпоративные мероприятия не зря отменяют или просят их не устраивать. Потому что с точки зрения передачи вируса это очень опасно, — рассказал Болибок в интервью НСН.

Ранее ученые перечислили неочевидные симптомы коронавируса. В их числе оказались боль и слабость, боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

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