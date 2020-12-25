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Психологи назвали отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

Психологи назвали отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

Анастасия Волоснова

Здоровье

Психологи выявили симптом, который объединяет пациентов с COVID-19, болеющих дома. Как показали результаты, более 70 процентов пациентов объединяет желание спать. Об этом сообщила пресс-служба психоневрологической больницы в Нижневартовске.

Среди 170 больных коронавирусом в Нижневартовске было проведено исследование с целью узнать эмоциональное состояние людей во время строгой изоляции на дому.

— По результатам опроса можно сделать выводы о том, что большинство пациентов отмечают желание больше спать — 72 процента. Большинство женщин обеспокоены будущим, тогда как у мужчин этот показатель значительно снижен: женщины — 49 процентов, мужчины — 22 процента, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Специалисты добавили, что более 70 процентов людей беспокоятся за жизнь своих близких. В больнице отметили, что у пациентов с COVID-19 усиливается чувство напряженности, страха. Чувство тревоги у пациентов увеличивается в том числе из-за защитного костюма врача.

В психоневрологической больнице Нижневартовска сделали вывод, что COVID-19 дает не только соматические последствия болезни, но и психологическую нагрузку: страх за свое будущее и близких людей.

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