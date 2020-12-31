Врач заявил о риске стать лежачим больным после легкой формы коронавируса

Врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic сообщил об опасностях, которые предостерегают людей с легкой формой COVID-19. Он отметил, что намного страшнее самого заболевания являются его возможные последствия. Специалист рассказал, что более 30 процентов пациентов, у которых проявились последствия вируса, включая детей, стали лежачими больными.

Хирахата сообщил о базе данных по 378 пациентам, которые страдают от последствий коронавируса. В основном, они наблюдаются у молодых людей до 40-50 лет.

— У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный — слабость, от нее страдают 97,1 процента. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям, — сказал врач.

Также среди последствий он назвал депрессивное состояние, подавленность, головную боль, неспособность сформулировать мысль, трудности при дыхании, выпадение волос, отсутствие аппетита, вкусовых ощущений и обоняния. Данные симптомы могут со временем ослабнуть, но, по мнению Хирахата, вряд ли исчезнут бесследно. При этом он признался, что до сих пор ни с чем подобным не сталкивался, передает РИА Новости.

Врач посоветовал меньше двигаться пациентам с COVID-19 и значительно сократить нагрузки даже после выздоровления месяца на два.

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