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Пожар произошел в новостройке в центре Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в новостройке в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Грузинский Вал Карта всех событий

В шестиэтажном строящемся доме на Грузинском Валу произошел пожар. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло на втором этаже дома. Огнем была охвачена площадь в 70 квадратных метров. Сообщается, что загорелись строительные материалы.

— В 14:52 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что пожар произошел в помещении, оборудованном под раздевалку.

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