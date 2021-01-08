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Нокаут в исполнении Поветкина назван лучшим в 2020 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Нокаут в исполнении Поветкина назван лучшим в 2020 году

Анастасия Колоскова

Спорт

Нокаут, который исполнил российский боксер Александр Поветкин в бою с британцем Диллианом Уайтом, возглавил рейтинг издания Boxing Scene за 2020 год.

Бой между спортсменами прошел 22 августа. Российский тяжеловес отправил британца в нокаут в пятом раунде. Эта победа стала 36-й в карьере бойца, 25 из которых он одержал нокаутом. Для Диллиана Уайта поражение оказалось вторым.

40-летний Поветкин стал обладателем пояса временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и почетного пояса WBC Diamond, сообщает Lenta.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин ложился в больницу для того, чтобы пройти внеплановое общее обследование организма.

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