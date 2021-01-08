Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве во время пьяной ссоры в Подмосковье

Еще троим соучастникам дела обвинения предъявят в ближайшее время / Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В Подмосковье задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что подозреваемый, находясь в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в потерпевшего из охотничьего карабина.

— Следователями и криминалистами обнаружено и изъято оружие, а также 58 патронов к нему. На месте преступления обнаружена стреляная гильза и фрагмент оболочки пули. Установлено отсутствие у подозреваемого разрешительной документации на ношение оружия, — говорится в сообщении.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

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