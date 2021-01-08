Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
ул. Мусы Джалиля, д. 5, корп. 1Карта всех событий

Один человек пострадал, а четверых спасли в пожаре, который произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

— В 15:59 поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 5, корп. 1. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на втором этаже жилого 17-этажного здания. Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров, — сообщается на сайте ГУ МЧС.

Уточняется, что пострадавший жил в квартире, в которой начался пожар. Четырех человек эвакуировали с этажей, находящихся выше.

Читайте также: Пожар произошел в новостройке в центре Москвы

МЧСМоскваспасатели
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте