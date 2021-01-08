Один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы
Один человек пострадал, а четверых спасли в пожаре, который произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
— В 15:59 поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 5, корп. 1. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на втором этаже жилого 17-этажного здания. Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров, — сообщается на сайте ГУ МЧС.
Уточняется, что пострадавший жил в квартире, в которой начался пожар. Четырех человек эвакуировали с этажей, находящихся выше.
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