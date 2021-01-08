Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказал, как долго продержится рост цен на нефть
Фото: benin.mid.ru/ru_

Эксперт рассказал, как долго продержится рост цен на нефть

Камран Гасанов

Экономика

Растущие цены на нефть могут вновь устремиться вниз из-за Ирана, Ливии и Саудовской Аравии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Текущий подъем цен до 55 долларов за баррель марки Brent обеспечен ощущением на рынке о договоренности стран ОПЕК+ и односторонним решением Саудовской Аравии сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.

— Сейчас цены растут потому, что на рынке есть ощущение, что страны ОПЕК+ достигли договоренности и у них есть взаимопонимание. Саудовская Аравия сокращает добычу для того, чтобы дать шанс России и Казахстану увеличить добычу. Но на самом-то деле такой компромисс может быть неустойчивым в долгосрочной перспективе, — отмечает Митрахович.

По его мнению, ничто не мешает Саудовской Аравии поменять свое мнение и перестать снижать производство, если «безбилетники» из ОПЕК+ и за ее пределами, такие как США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, начнут наращивать добычу нефти.

— Как только они перестанут спасать цены, это может их обвалить, — заметил эксперт.

Негативно на нефтяных ценах может сказаться и возможное решение нового американского президента Джозефа Байдена снять санкции с Ирана или хотя бы разговоры о такой перспективе. Дополнительные иранские объемы на рынке будут снижать стоимость черного золота. На понижение играет и восстанавливающаяся добыча в раздираемой гражданской войной Ливии, говорит Митрахович.

— Ситуация непростая. Сейчас выглядит так, что ОПЕК+ договорились, и все хорошо. Но на самом деле это нужно каждый месяц подтверждать. В зависимости от слухов на рынке цены в недалеком будущем могут упасть. На месте нефтеэкспортирующих стран я бы сильно не расслаблялся, — добавил он.

Влияние на цены будет оказывать и ситуация с коронавирусом. Если вакцинация ускорится, то восстанавливающиеся экономики будут увеличивать спрос на нефть, соответственно, и цены. С другой стороны, множащиеся штаммы COVID-19 будут обваливать нефтяной рынок, заключил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,18 процента — до $55,02 за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в феврале прибавили 0,92 процента и достигли $51,30 за баррель.

Читайте также: «Фактор будущего»: доллару предрекли падение к весне 2021 года

нефтьцена нефти
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте