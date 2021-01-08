Эксперт рассказал, как долго продержится рост цен на нефть

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Растущие цены на нефть могут вновь устремиться вниз из-за Ирана, Ливии и Саудовской Аравии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Текущий подъем цен до 55 долларов за баррель марки Brent обеспечен ощущением на рынке о договоренности стран ОПЕК+ и односторонним решением Саудовской Аравии сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.

— Сейчас цены растут потому, что на рынке есть ощущение, что страны ОПЕК+ достигли договоренности и у них есть взаимопонимание. Саудовская Аравия сокращает добычу для того, чтобы дать шанс России и Казахстану увеличить добычу. Но на самом-то деле такой компромисс может быть неустойчивым в долгосрочной перспективе, — отмечает Митрахович.

По его мнению, ничто не мешает Саудовской Аравии поменять свое мнение и перестать снижать производство, если «безбилетники» из ОПЕК+ и за ее пределами, такие как США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, начнут наращивать добычу нефти.

— Как только они перестанут спасать цены, это может их обвалить, — заметил эксперт.

Негативно на нефтяных ценах может сказаться и возможное решение нового американского президента Джозефа Байдена снять санкции с Ирана или хотя бы разговоры о такой перспективе. Дополнительные иранские объемы на рынке будут снижать стоимость черного золота. На понижение играет и восстанавливающаяся добыча в раздираемой гражданской войной Ливии, говорит Митрахович.

— Ситуация непростая. Сейчас выглядит так, что ОПЕК+ договорились, и все хорошо. Но на самом деле это нужно каждый месяц подтверждать. В зависимости от слухов на рынке цены в недалеком будущем могут упасть. На месте нефтеэкспортирующих стран я бы сильно не расслаблялся, — добавил он.

Влияние на цены будет оказывать и ситуация с коронавирусом. Если вакцинация ускорится, то восстанавливающиеся экономики будут увеличивать спрос на нефть, соответственно, и цены. С другой стороны, множащиеся штаммы COVID-19 будут обваливать нефтяной рынок, заключил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,18 процента — до $55,02 за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в феврале прибавили 0,92 процента и достигли $51,30 за баррель.

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