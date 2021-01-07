«Фактор будущего»: доллару предрекли падение к весне 2021 года

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В преддверии утверждения Джозефа Байдена президентом США в здание Конгресса ворвались сторонники пока еще действующего главы государства Дональда Трампа. В результате атаки погибли люди. Мировые лидеры бурно отреагировали на произошедшее. Как беспорядки в Вашингтоне могут отразиться на долларе и чего ждать российской валюте от окончательного закрепления победы Байдена, «Вечерней Москве» рассказали специалисты.

Санкционные риски

Как сообщил независимый финансовый аналитик Александр Егоров, рынки не воспринимают вторжение в Капитолий как революцию.

— Так и так 20 января произойдет смена власти. Скорее, это единичное событие в стиле «а-ля Трамп», когда эксцентричный президент совершает эксцентричные поступки, приводящие к эксцентричным действиям его сторонников. Пара доллар-рубль ведет себя относительно спокойно, как и до этого. Сейчас для рубля цена на нефть является более определяющим фактором, она движется к 55 долларам за Brent. Да и с парой доллар-йена, служащей индикатором риска, из-за беспорядков в Вашингтоне также ничего не происходит, — отметил эксперт.

Другое дело, по словам Егорова, для рубля есть фактор будущего. Пока неизвестно, как новая администрация будет проводить санкционную политику, насколько серьезными станут ограничения для России — отключат ли нашу страну от межбанковской системы SWIFT, запретят ли американским инвесторам операции с российским госдолгом.

— Санкционные риски нас как раз волнуют больше. Пока движение пары доллар-рубль очень сдержанное, несмотря на то что нефть хорошо растет, всякие политические события в США происходят. На сегодняшний момент по техническим индикаторам и по балансу фундаментальных факторов 74 рубля за доллар — это сбалансированный курс, — сказал специалист.

Рубль укрепится

Инвестиционный банкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в своем Телеграм-канале назвал беспорядки в Вашингтоне, создавшие прецедент разрушения механизма передачи власти, колоссальным ударом по имиджу США и по самому институту американской демократии. На данный момент все ветви американской власти, кроме Верховного суда, перешли в руки одной партии. В финансовом плане это может привести к вливанию чуть ли не нескольких триллионов долларов в экономику страны.

Как объяснил эксперт в беседе с корреспондентом «ВМ», гигантская помощь американской экономике не сможет не повлиять на доллар, который будет ослабляться во всем мире.

— Если будет мощнейшая накачка долларами, как обещают или думают американцы, и вследствие этого дальнейший рост цен на нефть, металлы, золото, газ — все то, что продает Россия, то теоретически рубль может в первой половине года укрепиться и до 69, 68, 67 за доллар. В более сильное укрепление рубля я не верю, поскольку это не будет выгодно экспортерам и повлияет на наполнение бюджета. Но есть одно «но» — санкционная политика. Я думаю, что санкционная политика и, что еще важнее, санкционная риторика, будут усиливаться. Демократам нужно набирать политические очки, и они для этого будут использовать все методы, — сказал экономист.

Три варианта развития событий

Коган для рубля обозначил три возможных сценария на ближайший год. В рамках первого экономические процессы возьмут свое.

— Цены на нефть и на биржевые товары (коммодитиз) будут расти. Это будет давать в бюджет России все больше денег и вытаскивать российскую макроэкономику. Не на уровне занятости, не на уровне темпов роста, а скорее на уровне доходов бюджета. У нас пойдет стабильное укрепление рубля с периодической коррекцией вниз, — пояснил инвестбанкир.

Сценарий номер два предполагает большую волатильность. По словам профессора НИУ ВШЭ, рубль будет укрепляться по отношению к доллару, как и все остальные валюты, но периодически против России станут вводиться санкции. Не смертельные, по словам собеседника «ВМ», но неприятные. Тогда «возможны колебания рубля в районе 70–77 за доллар в течение года», считает он.

Третий вариант — введение серьезных санкций со стороны США. Тогда рубль может ослабеть до 80–85 за доллар. Но этот сценарий, по мнению Когана, наименее вероятен.

— Скорее всего, будет больше санкционной болтовни со стороны демократов. Из-за нее российские капиталы могут стать еще токсичнее, но макроэкономические условия будут способствовать колоссальному поступлению денег в бюджет. Я думаю, к апрелю-маю 2021 года мы увидим доллар и по 69 рублей, — резюмировал инвестбанкир.

Если США все-таки «напечатают» несколько триллионов долларов помощи своей экономике, это запустит аналогичные процессы в ЕС и том же Китае, что в конечном итоге разгонит инфляцию, уверен Коган. Потому что слабый доллар, по его словам, выгоден американскому экспорту. А Европа и КНР свои рынки терять также не хотят, «начнутся валютные войны». И если рубль будет укрепляться сильнее, а цены на продаваемые нашей страной товары будут также расти, то отечественный Минфин может прийти к скупке валюты в рамках бюджетного правила, считает эксперт. А для США, отмечает Коган, это будет дополнительным поводом назвать Россию валютным манипулятором.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия. В результате беспорядков погибли четыре человека.

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