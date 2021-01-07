«На самом деле дно»: как мир отреагировал на кровопролитие в Вашингтоне

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Демонстрация в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне обернулась штурмом здания Конгресса. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным столичных правоохранителей, в ходе протестов погибли четыре человека. Как международное сообщество отреагировало на события в американской столице — в материале «Вечерней Москвы».

США

Вице-президент США Майк Пенс осудил насилие во время протестов в Вашингтоне.

— Обращаюсь к тем, кто посеял хаос в Капитолии, вы не выиграли, насилие никогда не побеждает, свобода побеждает, — сказал Пенс, открывая прерванное заседание Конгресса.

По его словам, возобновление работы Конгресса свидетельствует о стойкости американской демократии.

Экс-президент США Джимми Картер назвал произошедшее национальной трагедией.

— Мы с Розалин (Розалин Картер, супруга Джимми Картера — прим. «ВМ») опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет, — говорится в заявлении центра Картера, опубликованном в Twitter.

Сенатор-демократ Джин Шахин поставила в пример Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, политик ушел сам, невзирая на победу оппозиции.

— Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти, — сказала сенатор, которая наблюдала за выборами в Грузии в 2012 году.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат не уступит беззаконию и утвердит результат выборов.

— Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю, мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны и сделаем это сегодня, — сказал Макконнелл на возобновившемся заседании Конгресса.

По словам Макконнелла, Конгресс, утверждающий избранного президента каждые четыре года, «видел угрозы страшнее» тех, что была в среду.

Экс-президент Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

— История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны, — написал в Twitter Обама.

Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в Facebook постом бывшего шефа московского бюро CNN Джилл Догерти.

Проработавшая много лет в России, а ныне профессор, преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute (Вашингтон) Догерти написала у себя в Facebook, что «Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии».

События в Вашингтоне показали, что американская демократия захромала на обе ноги, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим, — написал сенатор в Facebook.

Среди причин произошедшего парламентарий назвал «самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм» Трампа.

События в Вашингтоне стали следствием раскола американского общества, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, — сказал Слуцкий.

Он отметил, что Соединенные Штаты теперь точно не могут навязывать другим государствам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового «светоча демократии».

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ЕВРОПА

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает происходящее в Вашингтоне «атакой на демократию США и верховенство права».

— В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона, — написал Боррель в Twitter. Он подчеркнул, что результаты выборов в США должны соблюдаться.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что попыткам с помощью насилия помешать передаче власти в США нет оправдания.

— США по праву гордятся своей демократией, и не может быть оправдания попыткам с помощью насилия помешать законной и должной передаче власти, — написал министр в Twitter.

Британский премьер Борис Джонсон назвал происходящее «постыдным» и призвал к мирной передаче власти.

— Постыдные сцены в Конгрессе США. США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно необходима мирная и упорядоченная передача власти, — написал Джонсон в Twitter.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал уважать выбор народа США.

— Насилие против американских институтов — серьезное посягательство на демократию. Я это осуждаю. Необходимо уважать волю и голос американского народа, — написал Ле Дриан в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал американцев как можно скорее восстановить верховенство права.

— Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира, — написал глава украинского МИД в своем Twitter.

Глава финского кабинета министров Санна Марин назвала события в США тревожными.

— Нападение на Капитолийский холм в Вашингтоне — очень серьезное и тревожное событие. Это показывает, насколько важно твердо и решительно защищать демократию во все времена, — сообщила Марин в сети микроблогов.

А глава МВД страны Пекка Хаависто призвал положить конец насилию.

— Финляндия следит за шокирующими новостями из Соединенных Штатов, одной из старейших демократий в мире. Результаты выборов всегда следует уважать. Необходимо немедленно положить конец насилию, — сообщил министр в Twitter.

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Индия

Индийский премьер Нарендра Моди призвал к продолжению упорядоченной и мирной власти в США.

— Расстроен, увидев новости о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Упорядоченная и мирная передача власти должна продолжаться. Нельзя допустить, чтобы демократический процесс был подорван незаконными протестами, — написал Моди в Twitter.

Канада

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна «крайне шокирована ситуацией в Вашингтоне».

— Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии — так должно быть и дальше, так и будет. Мы внимательно следим за развитием событий, наши мысли — с американским народом, — написал Шампань в Twitter.

Китай

Власти КНР надеются на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин.

— Мы уверены, что жители США надеются на безопасность и спокойствие, особенно в условиях эпидемии коронавируса, мы также надеемся, что американцы как можно скорее смогут обрести мир, стабильность и безопасность, — сказала дипломат.

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Международные организации

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

— Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона, — отмечается в заявлении.

Бюро подчеркивает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ США «взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом».

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал политических лидеров в американской столице внушить своим сторонникам необходимость воздерживаться от насилия.

— Генеральный секретарь опечален событиями в Капитолии США в Вашингтоне, — говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. — В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушили своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона.

Как развивались события в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден 7 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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