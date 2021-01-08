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Поездами ЦППК в Рождество воспользовались более 680 тысяч человек
Посещение Демиховского машиностроительного завода в Орехово-Зуеве. / Фото: «Вечерняя Москва»

Поездами ЦППК в Рождество воспользовались более 680 тысяч человек

Никита Абрамов

Транспорт

В Рождественские праздники более 680 тысяч человек воспользовались поездами ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

— Наиболее востребованным стало Ярославское направление - здесь поезда перевезли более 127 тысяч пассажиров. На втором месте по популярности оказалось Казанское направление, им воспользовались более 110 тысяч человек. Третье место заняло Горьковское направление – здесь было отправлено более 88 тысяч пассажиров, — цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

Пригородные поезда в ночь с 6 на 7 января курсировали дольше для удобства пассажиров. В связи с изменением графика, было удобнее добираться до крупных храмов, а также до ближайшего Подмосковья.

Читайте также: Новые книги появятся в цифровой библиотеке ЦППК с 1 января

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