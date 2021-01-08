Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 270 тысяч человек зарегистрировались в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Об этом в пятницу, 8 января, сообщил Департамент транспорта столицы.

— Всего за неполных два месяца в личном кабинете «Метро Москвы» зарегистрировались уже 270 тыс. человек. Такая активность показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2021 году продолжим транспортную цифровизацию, предложим новые полезные и удобные сервисы для пассажиров, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что после регистрации в личном кабинете пользователям можно будет пополнять баланс, переносить средства с одной карты «Тройка» на другую, покупать билеты, а также подключать автоплатеж.

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