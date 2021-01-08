Работу новогоднего метропоезда «Еж» продлили в Москве
В Москве на два дня продлили работу новогоднего поезда «Еж», который был запущен на Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в пятницу, 8 января.
Так, поезд проработает в метро до 10 января включительно. С момента запуска, 21 декабря, состав уже перевез 330 тысяч пассажиров. К следующим новогодним праздникам дизайн «Ежа» будет обновлен. Также планируется увеличить число новогодних поездов, уточнили в дептрансе.
Ранее москвичам напомнили график движения новогоднего метропоезда.
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