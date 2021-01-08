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Работу новогоднего метропоезда «Еж» продлили в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Работу новогоднего метропоезда «Еж» продлили в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве на два дня продлили работу новогоднего поезда «Еж», который был запущен на Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в пятницу, 8 января.

Так, поезд проработает в метро до 10 января включительно. С момента запуска, 21 декабря, состав уже перевез 330 тысяч пассажиров. К следующим новогодним праздникам дизайн «Ежа» будет обновлен. Также планируется увеличить число новогодних поездов, уточнили в дептрансе.

Ранее москвичам напомнили график движения новогоднего метропоезда.

Читайте также: Дептранс рассказал о ремонтных работах на станции метро «Новослободская»

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