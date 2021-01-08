Дептранс рассказал о ремонтных работах на станции метро «Новослободская»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новослободская улица, 2 Карта всех событий

Работы на станции столичного метро «Новослободская» не прекращались даже в новогодние праздники. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в пятницу, 8 января.

По данным пресс-службы дептранса, на станции завершается демонтаж старых эскалаторов. Специалисты планируют демонтировать фундамент всего механизма.

Кроме того, уточняется, что вестибюль станции с исторической облицовкой и новыми эскалаторами заработает уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции «Новослободская» будет закрыт на год с 21 ноября 2020-го. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через станцию «Менделеевская».

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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