«Помните метро без масок?»: Дептранс опубликовал архивное фото метрополитена

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале опубликовал архивную фотографию метрополитена.

Снимок был сделан в 2003 году на станции «Новослободская». Автором фотографии является Александр Гусов. На кадре видна целующиеся пара. Позади них люди садятся в прибывший на станцию поезд.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— А помните метро без масок?...Но не расстраиваемся. Пандемия — на время, главное, чтобы чувства были навсегда — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что строители завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро.

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