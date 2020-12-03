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Рабочие завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Рабочие завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Строители завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, колонны возвели на платформенной части станции метро «Мамыри». В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства верхнего уровня станционного комплекса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Станцию строят в поселении Мосрентген. Она располагается южнее пересечения улицы Адмирала Корнилова и Калужского шоссе.

Протяженность Троицкой линии составит порядка 40 километров. На ней разместят 16 станций метро. Троицкая линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).

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