Рабочие завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро
Строители завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, колонны возвели на платформенной части станции метро «Мамыри». В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства верхнего уровня станционного комплекса, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Станцию строят в поселении Мосрентген. Она располагается южнее пересечения улицы Адмирала Корнилова и Калужского шоссе.
Протяженность Троицкой линии составит порядка 40 километров. На ней разместят 16 станций метро. Троицкая линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).
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