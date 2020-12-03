Рабочие завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Строители завершили возведение колонн на станции «Мамыри» Троицкой линии метро. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, колонны возвели на платформенной части станции метро «Мамыри». В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства верхнего уровня станционного комплекса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Станцию строят в поселении Мосрентген. Она располагается южнее пересечения улицы Адмирала Корнилова и Калужского шоссе.

Протяженность Троицкой линии составит порядка 40 километров. На ней разместят 16 станций метро. Троицкая линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).

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