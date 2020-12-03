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Монолитные работы начались на строящихся станциях Коммунарской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Монолитные работы начались на строящихся станциях Коммунарской линии метро

Вероника Кузьминова

Город

Монолитные работы начались на пяти станциях Коммунарской (Троицкой) линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Работы по строительству метро развернуты на всех участках Большой кольцевой линии метро, на продлении существующих радиальных веток и на новых линиях, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

Заммэра уточнил, что станция «Улица Новаторов» готова на четверть, а станции «Университет дружбы народов» и «Славянский мир» — на треть. Андрей Бочкарев добавил, что активное строительство идет на остальных станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри».

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строящиеся станции метроКоммунарская линия метроАндрей Бочкарев
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