Власти Москвы рассказали, когда в метро начнет использоваться система Face ID

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Систему Face ID начнут использовать для оплаты проезда в столичном метрополитене в следующем году. Об этом в среду, 2 декабря, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц, — отметил он.

По словам Ликсутова, метро предоставит инфраструктуру, которая связана с биометрией. Личные платежные данные граждан будут храниться в банках.

Как уточняется, камеры установили на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Система позволит распознавать лица, а при наличии присоединения к банковской карте, где закреплены биометрические данные, турникет будет открываться для пассажира.

Ликсутов добавил, что система сможет распознать лица в защитных масках, передает Интерфакс.

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