Некрасовскую линию столичного метро частично закроют на несколько дней

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Участок Некрасовской линии московского метро между станциями «Нижегородская» и «Лефортово» закроют на несколько дней. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил столичный департамент транспорта.

Станции будут закрыты с 12 по 14 декабря.

— Это нужно, чтобы мы подготовили к открытию новую станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что в дни ограничений запустят компенсационные маршруты. Они будут следовать по участку «Нижегородская» — «Авиамоторная» — «Лефортово».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее сообщалось, что участок Солнцевской линии московского метро закроют из-за строительства БКЛ.

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