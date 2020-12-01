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Некрасовскую линию столичного метро частично закроют на несколько дней
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Некрасовскую линию столичного метро частично закроют на несколько дней

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Участок Некрасовской линии московского метро между станциями «Нижегородская» и «Лефортово» закроют на несколько дней. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил столичный департамент транспорта.

Станции будут закрыты с 12 по 14 декабря.

— Это нужно, чтобы мы подготовили к открытию новую станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что в дни ограничений запустят компенсационные маршруты. Они будут следовать по участку «Нижегородская» — «Авиамоторная» — «Лефортово».

Некрасовскую линию столичного метро частично закроют на несколько дней Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее сообщалось, что участок Солнцевской линии московского метро закроют из-за строительства БКЛ.

Читайте также: Завершилось строительство соединительной ветки БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии

закрытие станции метроБКЛНекрасовская линия метро
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