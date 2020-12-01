Завершилось строительство соединительной ветки БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство соединительной ветки между Большой кольцевой (БКЛ) и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро завершили в столице. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что соединительную линию ввели в эксплуатацию. Она предназначена для технического проезда поездов. Специалисты возводили ее между одноименными станциями «Савеловская» на БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии.

— Тоннель протяженностью примерно два километра пройден в однопутном исполнении, — уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что соединительную линию возводили горным способом на глубине около 60 метров твердых породах известняка.

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