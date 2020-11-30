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Около восьми километров линий метро построят в Москве до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около восьми километров линий метро построят в Москве до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Порядка восьми километров линий метро и три новые станции планируют построить в Москве до конца этого года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в декабре 2020 года должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции «Хорошевская» до станции «Мневники», северо-восточного участка БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская» и оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» на Калининско-Солнцевской линии. Также специалисты проведут реконструкцию электродепо «Сокол».

Бочкарев напомнил, что с начала 2020 года в эксплуатацию ввели 15,65 километра линий и шесть новых станций столичного метро, пять из которых находятся на втором участке Некрасовской линии от станции «Авиамоторная» до станции «Лефортово», передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, по итогам года в столице построят 23,5 километра линий и девять станций.

Читайте также: Еще 270 километров дорог и 25 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

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