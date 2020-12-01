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Участок Солнцевской линии московского метро закроют из-за строительства БКЛ 
RS0A4782.JPG / Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Участок Солнцевской линии московского метро закроют из-за строительства БКЛ 

Вероника Кузьминова

Город

Несколько станции метро Москвы на Солнцевской ветки временно прекратят работу из-за интеграции с Большой кольцевой линии (БКЛ. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта во вторник, 1 декабря.

Станции «Хорошевская» и «Шелепиха» будут закрыты полностью на период с 12 до 22 декабря. Для пассажиров начнут работать бесплатные компенсационные маршруты на участке МЦК Хорошево – «Полежаевская» – «ЦСКА». Поезда метро временно перестанут ездить от «ЦСКА» до «Парк Победы». При этом на участке «ЦСКА» – «Савёловская» сократится интервал движения.

Участок Солнцевской линии московского метро закроют из-за строительства БКЛ Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Поезда, которые следуют от «Рассказовки» до «Парка Победы» поедут до «Делового центра» — конечной станции.

— Новые станции сделают поездки комфортнее как для пассажиров метро, так и для автолюбителей. <...> Ежедневная дорога станет на 40 минут короче для более 40 тысяч москвичей, которые пользуются городским транспортом, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там добавили, что с вводом станций БКЛ улица Нижние Мневники освободится от машин на 11 процентов, Звенигородское шоссе — на восемь.

Читайте также: Завершилось строительство соединительной ветки БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии

МетроСолнцевская линия метроБКЛ
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