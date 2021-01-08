«Он спит в холодильнике»: жена Костюшкина объяснила отказ мужа от ботокса

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Певец, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин, который в этом году отметит 50-летие, сохраняет молодость исключительно благодаря спорту. Об этом рассказала его супруга, абсолютная чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина.

— Секрет Стаса надо спрашивать у него. Но он точно такой не из-за меня, — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой». — Любимая женщина — стимул, но он всегда работал над собой. Его желания, возможности и стремления, которые обеспечили прекрасную форму, были и до меня. Он постоянно занимается фитнесом.

По словам Юлии, Стас ежедневно посещает тренажерный зал, правда, равнодушен к бассейну. К ботоксу и другим «уколам молодости», а также пластическим операциям певец никогда не прибегал, уверяет его жена.

— Просто он спит в холодильнике. Холодильник большой, еще с советских времен, поэтому помещается, — пошутила собеседница «ВМ».

Она также рассказала, что диету Костюшкин не соблюдает. По ее мнению, «при его сложении никакие диеты не нужны».

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