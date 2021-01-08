Хирург предупредил дочь Валерия Меладзе о последствиях перелома шеи

Фото:instagram.com/meladzearina

У восемнадцатилетней Арины, дочери певца Валерия Меладзе, хорошие шансы на выздоровление, однако девушка может столкнуться с опасными последствиями травмы. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился челюстно-лицевой хирург отделения восстановительной хирургии и микрохирургии лица и шеи ЦНИИС, кандидат медицинских наук Михаил Большаков.

Ранее Арина разместила в своем Instagram селфи, на котором она в воротнике Шанца — специальном приспособлении для фиксации шеи. Девушка сообщила, что получила перелом позвонка. При этом она заверила друзей и поклонников, что «все не так страшно».

Большаков назвал перелом шейного позвонка одной из самых тяжелых травм.

— В канале шейных позвонков проходит спинной мозг. В случае его повреждения на этом уровне человек перестает чувствовать все нижележащие органы и ткани. Нужно понимать, что в травматологии любое повреждение целостности кости называют переломом. Судя по тому, что девушка в состоянии сделать селфи, то есть управляет руками, у нее перелом без смещения. Но в любом случае при подобной травме надо неукоснительно соблюдать рекомендации врачей, — сказал доктор.

Воротник Шанца фиксирует положение головы и ограничивает движения вперед-назад и влево-вправо, чтобы не произошло смещения обломков кости позвоночника, объяснил врач. По его словам, на формирование первичной костной мозоли и заживление требуется около шести недель покоя.

Собеседник «ВМ» уточнил, что позвонок имеет отростки.

— Возможно, поврежден один из отростков. Это не так критично для жизненно важных функций. Но при смещении отломка может произойти сжатие сосудов, снабжающих кровью головной мозг, и повлечь в будущем головные боли и даже повлиять на способность мышц шеи двигать голову, — предупредил хирург.

Большаков заметил, что у молодых людей заживление обычно протекает быстро. После того, как обломки «схватятся», больному предписывают упражнения для дальнейшей реабилитации мышц шеи, добавил врач.

Справка «ВМ»

С 1989 по 2014 годы Валерий Меладзе был женат на Ирине Малухиной. Отношения между супругами были прекращены на два года раньше официального развода. От первого брака у Меладзе есть дочери Инга, Софья и Арина. С 2014 года Меладзе состоит в браке с Альбиной Джанабаевой. От второго брака артист имеет двух сыновей: Константина и Луку.

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