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СМИ: Шестеро выжили после схода лавины на турбазу под Норильском
Фото: 24.mchs.gov.ru

СМИ: Шестеро выжили после схода лавины на турбазу под Норильском

Татьяна Плотникова

Происшествия

На горнолыжную базу «Гора Отдельная» в Красноярском крае сошла лавина, несколько домиков оказались под снегом.

Инцидент произошел в районе Талнах города Норильска. Как уточняет региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций, в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники, включая 52 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

К настоящему времени спасателям удалось обнаружить семью из четверых человек, в том числе двое детей, все живы. Сотрудники МЧС продолжают поисковую операцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кроме того, Telegram-канал 112 пишет, что еще два человека сумели самостоятельно выбраться из-под снега, оба выживших не пострадали.

Видео: 24.mchs.gov.ru

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МЧСКрасноярский крайНорильск
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