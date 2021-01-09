Юрист развеял миф о запрете выращивать картофель на дачных участках

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Выращивание картофеля может рассматриваться как административное правонарушение только в случае, если его посадили из «нелегального» посевного материала с целью дальнейшей продажи урожая. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Как пояснил Редин, действующее законодательство обязывает граждан приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах. Выращивание картофеля из «нелегального» посевного материала является нарушением правил производства семян сельскохозяйственных растений, но лишь тогда, когда гражданин выращивает овощ на продажу, например, торговым сетям или другим частным лицам.

В случае, если человек выращивает картофель для самостоятельного употребления и дальнейшего посева, правонарушением это не является, уточнил юрист.

В противном случае применима статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленных правил производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления семян сельскохозяйственных растений». Она предусматривает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10 000 рублей для юридических лиц.

Что касается слухов о предстоящем запрете дачникам выращивать картофель на своих приусадебных участках, это не более чем миф, подчеркнул Редин.

— Вы вправе высаживать на своих участках клубни любого картофеля, если далее урожай будет предназначаться только для личного потребления и дальнейшего выращивания на своей территории, — рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Ранее сообщалось, что лишь за одну неделю владельцам сельскохозяйственных земель в Подмосковье за нарушения сохранности почв было выписано штрафов на 1 миллион рублей, а за прорастающий борщевик — на 3 миллиона рублей.

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